Fussball der Frauen: Kartenbestellungen aus 100 Ländern für WM

Für die Frauenfussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland liegen nach Angaben des Weltverbandes Fifa bereits Kartenbestellungen aus genau 100 Ländern vor. Ausser bei Fans aus den beiden Gastgeberländern gibt es das grösste Interesse daneben bislang zudem aus den USA, England, China, Kanada, Katar, Irland und Frankreich.

Das Turnier mit 32 Mannschaften beginnt am 20. Juli 2023. Vize-Europameister Deutschland trifft dabei in der Vorrunde in der Gruppe H am 24. Juli in Melbourne auf Marokko, am 30. Juli in Sydney auf Kolumbien und am 3. August in Brisbane auf Südkorea. (dpa)