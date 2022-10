Challenge League: Yverdon mit hohem Sieg, Wil gewinnt in Unterzahl

Xamax und Thun trennen sich unentschieden. Der Gast geht früh durch Ndongo in Führung. In der zweiten Halbzeit geht es auf beiden Seiten schnell: Pinga trifft für Xamax, Rüdlin bringt Thun zwei Minuten später wieder in Führung. Nuzzolo kann 20 Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer zum 2:2 machen.

Yverdon gewinnt zu Null gegen Lausanne-Sport. In der ersten Halbzeit trifft Yverdon zur 2:0-Führung. Torschützen sind Hautier in der 8. und Kone in der 23. Minute. Danach ist die Partie von Gelben und Roten Karten geprägt. So spielt der Gast nach Gelb-Rot für Husic in der 65. nur noch zu zehnt. In der 90. Minute trifft Kabacalman per Penalty zum 3:0. Den Siegtreffer zum 4:0 gibt es durch Vishi in der 4. Nachspielminute.

Der FC Stade-Lausanne-Ouchy gibt es einen knappen Sieg gegen Aarau. Zur Pause führt der Gastgeber 1:0, Qarri trifft in der 30. Minute. Bunjaku gleicht kurz nach der Pause zum 1:1 aus. Garcia trifft 15 Minuten vor Schluss und sichert dem Heimteam den 2:1-Sieg.

Wil gewinnt 4:3 gegen Schaffhausen. Reichmuth ist in der ersten Halbzeit der einzige, der treffen kann. Er bringt den Gastgeber zur Pause 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit fallen dann aber gleich sechs Tore. Heule sieht in der 64. Minute die Rote Karte, Wil spielt somit nur noch zu zehnt. Müller gleicht dank Penalty zum 1:1 aus. Lukembila bringt Wil kurz darauf in Führung, ehe in der 78. Hamdiu für Schaffhausen wieder ausgleichen kann. Stevic bringt die Gäste darauf in Führung. Wegen der Tore von Silvio und Montolio verliert Schaffhausen aber auswärts 3:4. (avo)