U-21: Schweiz an Endrunde gegen Italien und Frankreich

Die Schweizer U-21-Fussballer treffen an der EM-Endrunde im Sommer 2023 auf zwei Hochkaräter. Bei der Auslosung in Bukarest wurde das Team von Trainer Patrick Rahmen, der das Amt im Sommer von Mauro Lustrinelli übernahm, in die Gruppe 4 mit Frankreich, Italien und Norwegen gelost. Die zwei besten Teams der vier Vierergruppen ziehen in den Viertelfinal ein. Die Endrunde findet vom 21. Juni bis 8. Juli 2023 statt. Gespielt wird in je vier Stadien in Rumänien und in Georgien. (heg)