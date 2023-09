WEURO 2025: Stadien sollen ausverkauft sein

2025 findet sie statt, die Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Eine grosse Sache für den Schweizer Fussballverband. Das wird dann deutlich, als er bei der Kick-Off-Pressekonferenz die Turnierziele einblendet. Eine ausverkaufte EM soll es geben, in Zahlen heisst das: 700’000 Menschen in acht Stadien. Eine halbe Milliarde soll vor dem Bildschirm zusehen. So stellt sich der Verband das vor.

Die grossen Neuheiten, die in Muri bei Bern präsentiert werden, sind die Daten und die Stadien: Am 2. Juli 2025 ist das Eröffnungsspiel, am 27. Juli der Final. Die EM wird damit die Super League und die zweite Qualifikationsrunde für die internationalen Wettbewerbe bei den Männern tangieren. Gespielt wird in Bern, Basel, Zürich, Genf, Luzern, St. Gallen, Sitten und Thun. Die letzten vier fallen nach den Gruppenspielen weg, werden also bei Saisonstart der Super League verfügbar sein. Nicht so das Wankdorfstadion, der St.-Jakob-Park, der Letzigrund und das Stade de Genève.

Turnierdirektorin Doris Keller und SFV-Generalsekretär Robert Breiter. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

«Wir sind in Diskussionen mit allen Beteiligten», sagt Doris Keller, die OK-Chefin des Turniers. Es ist zu erwarten, dass die betroffenen Vereine mit zwei Auswärtsspielen in die Saison 2025/26 starten. Und dann sind da noch die Qualifikationsrunden für die internationalen Wettbewerbe. Generalsekretär Robert Breitner sagt: «Im dümmsten Fall muss in einem anderen Stadion gespielt werden.» Keller ergänzt: «Die Stadien müssen für die ganze Periode verfügbar sein.»

Klar ist also: Zu tun gibt es noch ganz viel. Zu reden auch. (mro)