Super League: Servette und St. Gallen trennen sich 1:1

Der FC St. Gallen klettert dank dem Unentschieden gegen Servette – zumindest vorübergehend – auf den dritten Platz der Super-League-Tabelle.

Obschon die Genfer bereits am Mittwoch in Glasgow im Rahmen der Champions-League-Qualifikation gegen die Rangers im Einsatz gestanden hatten, war dem Heimteam in der Startphase der Partie keine Spur von Müdigkeit anzumerken. Im Gegenteil: Bedia traf schon nach sechs Minuten per Kopf zum 1:0-Führungstreffer. Für den Stürmer der Grenats war dies bereits der vierte Saisontreffer in der Meisterschaft.

In der Folge kamen die Gäste dann mit jeder verstrichenen Minute besser ins Spiel. Der formstarke Servette-Torhüter Mall verhinderte den St. Galler Ausgleich durch Quintilla in der 23. Minute mit einem starken Reflex auf der Linie. Auf der anderen Seite rettete St. Gallens Goalie Zigi sein Team in der 32. Minute vor einem weiteren Gegentreffer. Nach einem Eckball lenkte der ghanaische Nationaltorhüter Vouilloz’ Kopfball an den Pfosten.

Die Startphase der zweiten Halbzeit gehörte dann wiederum den St. Gallern. Schmidt scheiterte kurz nach der Pause aus bester Position am Genfer Goalie. Ebenso tat dies Stürmer Geubbels fünf Minuten später.

Zweites Saisontor: Albert Vallci jubelt über seinen Ausgleichstreffer in der 81. Minute. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Genfer Abwehr hielt der Ostschweizer Druckphase lange stand. Die fehlenden Spielanteile machten die Grenats wiederum mit schnellen Umschaltsituationen wett. Mehrfach kamen sie so vor das Tor der Ostschweizer, eine Grosschance ergab sich daraus jedoch nicht.

Der St. Galler Ausgleich fiel erst in der Schlussphase der Partie. Nach einem Eckball herrschte seltene Unordnung im Genfer Strafraum, von der St. Gallens aufgerückter Innenverteidiger Vallci zu profitieren wusste. Aus spitzem Winkel traf er zum 1:1 – gleichbedeutend mit dem Schlusstand. (pka)