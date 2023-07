U-21-EM: England und Spanien im Final

England und Spanien sind mit klaren Siegen ins Finale der U-21-Europameisterschaft eingezogen. Die Nachwuchsfussballer von der Insel bezwangen Aussenseiter Israel im Halbfinale hochverdient mit 3:0 (1:0). Später liesse die Spanier ein 5:1 (2:1) gegen die Ukraine folgen. Das Endspiel wird am Samstag (18.00 Uhr) im georgischen Batumi ausgetragen.

Morgan Gibbs-White verschoss für die Young Lions zwar in der 17. Minute einen Foulelfmeter, brachte sein Team aber dann in der 42. Minute in Führung. Für das vorentscheidende zweite Tor sorgte Cole Palmer in der 63. Minute. Nach minutenlangem Videobeweis wegen einer angeblichen Abseitsstellung zählte der Treffer doch. Kurz vor Ende stellte der eingewechselte Cameron Archer (90.) in Batumi den Endstand her.

Morgan Gibbs-White prägte die erste Halbzeit der Engländer. Foto: Yuri Kochetkov (Keystone)

Im zweiten Halbfinale gingen die Ukrainer in Bukarest durch Artem Bondareno in der 13. Minute in Führung. Dann aber drehten die Spanier auf. Abel Ruiz (17.), Oihan Sancet (24.), Antonio Blanco (54.), Aimar Oroz (68.) und Sergio Gomez (78.) machten den Endspiel-Einzug klar. Die Spanier waren zuletzt 2019 Europameister, damals gewannen sie das Finale 2:1 gegen Deutschland. (DPA)