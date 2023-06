Nations League: Spanien folgt Kroatien in den Final

Spanien hat bei der Nations-League-Endrunde in den Niederlanden zum zweiten Mal nach 2021 das Finale erreicht. In Enschede setzten sich die Spanier gegen Italien mit 2:1 (1:1) durch. Nachdem Yeremy die Spanier in der dritten Minute in Führung gebracht hatte, sorgte Ciro Immobile acht Minuten später per Handelfmeter für den Ausgleich. Doch zwei Minuten vor dem Ende staubte Joselu zum Siegtreffer für Spanien ab. Schon im Halbfinale vor zwei Jahren hatte sich Spanien im Halbfinale mit 2:1 gegen Italien durchgesetzt, dann aber im Endspiel gegen Frankreich mit 1:2 verloren.

Joselu schiesst Spanien ins Endspiel. Foto: John Thys (AFP)

Die Spanier treffen damit am Sonntag um 20.45 Uhr im Finale in Rotterdam auf Kroatien. Der WM-Dritte hatte sich am Mittwoch gegen Gastgeber Niederlande in einem spektakulären Spiel mit 4:2 nach Verlängerung durchgesetzt. Luka Modric und Co. können damit weiter auf den ersten grossen Titel hoffen. Für Italien bleibt am Sonntag um 15 Uhr dagegen nur das bedeutungslose Spiel um Platz drei gegen die Niederlande in Enschede. (DPA)