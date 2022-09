Super League: FCZ hat Interimslösung

Zwei Tage nach der Entlassung Franco Fodas präsentiert der FC Zürich seinen interimistischen Nachfolger: Wie der Verein am Freitagmorgen meldet, übernimmt Genesio Colatrella so lange, bis die Nachfolge geregelt ist. Der 50-Jährige war zuletzt Cheftrainer der U-21 des FCZ, davor war er unter Fabio Celestini Assistent beim FC Luzern gewesen. Bei den Zentralschweizern war er auch im Nachwuchs tätig. Als Spieler absolvierte Colatrella für den SC Kriens einst 20 Spiele in der damaligen Nationalliga A.

Nun wird Colatrella den FCZ während der Länderspielpause trainieren. Vorgesehen ist, dass er noch während dieser an den definitiven Nachfolger Fodas übergibt. «Wer dann im Derby die Mannschaft führen wird, ist im Moment noch offen», sagt Präsident Ancillo Canepa. Am 1. Oktober trifft der FCZ auf die Grasshoppers, die mit 12 Punkten aus acht Spielen deutlich besser in die Saison gestartet sind.

Plötzlich im Fokus: Genesio Colatrella übernimmt vorübergehend beim FCZ. Freshfocus

Der FCZ hat einen enttäuschenden Saisonstart hinter sich, nach acht Spielen kommt er auf zwei Punkte und belegt damit den zweitletzten Platz. Sechs Niederlagen, zwei Unentschieden und keinen Sieg – nur Aufsteiger Winterthur ist schlechter gestartet. International kommt Zürich auf drei Niederlagen (gegen Karabach, Arsenal und Bodö/Glimt), ein Unentschieden (gegen Karabach) und vier Siege (je zwei Mal gegen Linfield und Heart of Midlothian). Derzeit steht der Schweizer Meister an vierter und somit letzter Position der Gruppe A in der Europa League. Im Cup scheiterte Zürich in der zweiten Runde an Lausanne Sport 3:2.

Diese Niederlage war wohl eine zu viel. Drei Tage nach dem Aus im Cup gab der FCZ die Vertragsauflösung mit Trainer Franco Foda bekannt. Dieser hatte erst Anfang Juni einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben, nachdem er während knapp fünf Jahren Trainer des österreichischen Nationalteams war. (mro/avo)