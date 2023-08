Schweizer Cup: St. Gallen mit Mühe – Luzern, Basel und GC ohne Probleme

Der FC St.Gallen bekundete im Kantonsderby gegen Widnau (2. Liga Inter) lange grosse Mühe. Ein Traumtor der Widnauer brachte sie in der 19. Minute sogar in Rückstand. Erst in der 52. Minute konnte das Team von Peter Zeidler ausgleichen. Rund 20 Minuten später erlöste Akolo den Super-League-Vertreter mit dem Siegtreffer zum 2:1 Endstand.

Luzern hingegen verbrachte wenige Kilometer entfernt einen ruhigen Nachmittag. Die Innerschweizer gewannen gegen den FC Winkeln (2. Liga) 6:0. Schon früh, in der 10. Minute erzielte Villiger das erste Tor des Spiels, zeichnete sich ab, dass das Team von Mario Frick diesen Sieg einfahren wird.

Auch der FC Basel bekundete keine Mühe mit dem Einzug in die nächste Runde. Rotblau gewann 8:1 gegen Saint-Blaise. Zwar musste das Super-League-Team früh den Ausgleichstreffer zum 1:1 hinnehmen, reagierte aber prompt und liess danach nichts mehr anbrennen.

Ohne wirklich zu überzeugen zogen auch die Grasshoppers in die nächste Runde ein. Das Team von Trainer Bruno Berner ging zwar gegen die SV Schaffhausen aus der 2. Liga interregional früh mit 2:0 in Führung, doch der Aussenseiter kam in der Folge zu einigen guten Möglichkeiten. In der 65. Minute machte dann Fink mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 alles klar, in der Schlussphase erhöhte Schürpf sogar noch auf 4:0 für den Super-Ligisten. (lob/tmü)