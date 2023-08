Fussball, 1.Liga classic – Nullnummer auf der Rankmatte Köniz steht dem Sieg in Langenthal etwas näher, Toe fallen in der mässigen Partie letztlich aber keine. Jürg Sigel

Köniz (in Weiss) muss ohne Sieg vom Feld (Archivbild). Foto: Anthony Anex

Es geschah vor knapp einem Jahr, am 14. August, als Langenthal zu Hause gegen Köniz bis zur 78. Minute 2:0 führte. Am Ende mussten die Oberaargauer aber als 2:3-Verlierer vom Platz. Spektakel pur. Derart spektakulär geht es 50 Wochen später nicht annähernd zu und her. Und diesmal heisst der Sieger nicht FC Köniz, auch wenn dieser den drei Punkten ohne zu brillieren näherstand.

Es entwickelt sich eine eher mässige Partie, in der sich das Geschehen weitgehend abseits der beiden Strafräume bewegt. Köniz verzeichnet zwar den besseren Start, agiert, wenn es den Weg zum gegnerischen Tor gefunden hat, aber zu umständlich, steht sich oft selbst im Weg. Langenthal versucht es durch Kaltrin Osaj (18.) und Cristian Miani (21.) zweimal mit Distanzschüssen, was an diesem Nachmittag jedoch nicht die Stärke des Heimteams ist. Beide Male fliegt der Ball weit über das vom lange Zeit weitgehend beschäftigungslosen Remo Kilchhofer gehütete FCK-Tor.

Köniz sucht den Sieg mehr

Beste Unterhaltung ist es nicht, was den 375 Zuschauerinnen und Zuschauern insbesondere in der ersten Halbzeit auf der Rankmatte geboten wird. Immerhin versucht Köniz, nach der Pause mit einer Tempoverschärfung zum Erfolg zu kommen. Spielerisch wirds nicht besser, aber intensiv. Und beinahe gehen die Gäste in Führung. Samir Naili müsste in der 53. Minute eigentlich nur noch einschieben, aber irgendwie verhindert ein gegnerisches Bein den ersten Treffer, der auch in der Folge nicht mehr fällt. Es bleibt beim 0:0, das einerseits als leistungsgerecht bezeichnet werden kann.

Andererseits hätte sich das Heimteam nicht beklagen dürfen, wenn dem FCK doch noch der Siegetreffer geglückt wäre. Denn die Gäste suchten den Sieg gerade in der Schlussphase mehr und verzeichneten auch ein leichtes Chancenplus.

Verpasste Chance

Mit einem Vollerfolg hätte sich Köniz mit drei Zählern Rückstand in der Verfolgergruppe hinter dem weiterhin verlustpunktlosen FC Solothurn eingereiht. Nun bewegt sich das «Liebefeld»-Team im Tabellenmittelfeld - und es bleibt vorerst unklar, was für diese Mannschaft in der laufenden Meisterschaft noch möglich ist. Grundsätzlich könnten die Könizer eine zufriedenstellende erste Zwischenbilanz ziehen, wäre da in der 2. Runde nicht die 1:5-Klatsche in Courtételle gewesen, die Dusche beim Aufsteiger. Daneben gab es zwei Siege und eben dieses Unentschieden.

Auch der FC Langenthal ist weiterhin schwer einzuschätzen. Die Leistung gegen Köniz, dem nie anzumerken war, dass es am Mittwoch noch ein Nachtragsspiel gegen Dietikon (2:1) austragen musste, war eher bescheiden. Immerhin setzte es nicht die zweite Saisonniederlage ab. Mit dem 0:0 sicherten sich die Oberaargauer nach zuletzt zwei knappen Niederlagen gegen Solothurn (zu Hause) und auswärts gegen Bassecourt den vierten Zähler, nachdem zum Meisterschaftsauftakt der Tabellenletzte Emmenbrücke bezwungen werden konnte.

