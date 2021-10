Auf dem Dorfplatz in Adelboden – Fussabdrücke erstrahlen in neuem Glanz Der Place of Fame, zwei mächtige Felsblöcke, mit den Fussabdrücken der Chuenis-Sieger steht wieder auf dem neu gestalteten Dorfplatz.

Nachdem die beiden riesigen Gesteinsbrocken der Baustelle des Aparthotels Adelboden weichen mussten, erhielten sie vom einheimischen Künstler Björn Zryd eine Generalüberholung: «Die Steine mit den Fussabdrücken sämtlicher Chuenis-Sieger wurden zwischengelagert und von Zryd geputzt, geflickt und minutiös gepflegt», schreibt der Weltcup Adelboden in einer Mitteilung.

Die zwei Felsbrocken mit den Fussabdrücken der Chuenis-Sieger sind zurück auf dem Dorfplatz. Foto: PD

Die Fussabdrücke der Sieger des Audi FIS Ski Weltcup Adelboden werden unmittelbar nach den Wettkämpfen erstellt. Dazu lässt Björn Zryd die Athleten ihren Fuss in Gips setzen. Den Weg auf die Alpenkalkfelsen finden die Füsse dank Zryds künstlerischer Begabung und seines Könnens. In Handarbeit und mit Augenmass gelingt es ihm, dass die Chuenis-Sieger auch auf Stein Spuren hinterlassen. «Für einen Fussabdruck brauche ich circa einen halben Tag, manchmal mehr, manchmal weniger», wird Björn Zryd in der Mitteilung zitiert.

Björn Zryd meisselt die Fussabdrücke anhand einer Gipsvorlage in den Stein. Foto: PD

Bevor die Steine ihren Weg zurück auf den Dorfplatz fanden, kümmerte sich Björn Zryd noch um den Abdruck von Daniel Yule, der am 8. Januar 2020 beim Slalom triumphierte. «Dank Björn Zryd wird Yule nun auch in Zukunft in Adelboden Spuren hinterlassen. Nicht nur der Sieg, sondern auch sein Fussabdruck ist für die Ewigkeit», schliesst das Communiqué.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.