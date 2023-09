Fusionsprojekt im Oberaargau – Ist der Weg endlich frei für eine gemeinsame Zukunft? Wangenried und Wangen an der Aare sprachen immer wieder von einer Fusion. Nun liegt es in den Händen des Stimmvolks. Stephanie Jungo Nicole Philipp

Hansueli Gygax und Christoph Kiefer sehen der Fusionsabstimmung zuversichtlich entgegen. Foto: Nicole Philipp

Das Tempo ist rekordverdächtig. «Ich glaube, es gab wohl noch kaum eine Fusion, die so schnell umgesetzt wurde», sagt Hansueli Gygax. Christoph Kiefer gibt ihm recht. «Fast schon historisch.» Erste Gedanken über das vorliegende Fusionsprojekt machten sich die Gemeindepräsidenten von Wangenried und Wangen an der Aare im Frühling 2022. Bereits in zwei Wochen entscheidet nun das Stimmvolk über das Vorhaben.