Obersteckholz/Langenthal – Fusions-Freude und Torten-Stress Am 9. Februar 2020 stimmten Obersteckholz und Langenthal mit je rund 94 Prozent der Fusion per 1. Januar 2021 zu. Bei der Feier überraschte die Stadt das Dorf mit einer Hochzeitstorte. Bis es so weit war, wurde es hektisch. Hans Mathys

Erinnerungen an einen besonderen Auftrag: Joël und Christa Ganz mit den Wappen von Langenthal und Obersteckholz. Foto: Marcel Bieri

In Langenthal ist der 9. Februar 2020 historisch. An diesem Tag sagten die Stimmberechtigten an der Urne klar Ja zur Fusion mit dem Nachbardorf Obersteckholz. Dies, nachdem die Knacknuss Wasserversorgung hatte gelöst werden können: Die fusionierende Gemeinde baut in Obersteckholz ein Parallelsystem zur dortigen Wasserversorgung auf und erstellt eigene Leitungen.

An jenem Sonntag wurde die Fusion amtlich. In Langenthal stimmen 4170 Stimmberechtigte dem Fusionsvertrag zu (bei 252 Nein), in Obersteckholz lautet das Resultat 206 Ja zu 14 Nein. Grund zum Feiern in der Mehrzweckhalle in Obersteckholz, wo das Resultat gegen 15 Uhr bekannt wurde und darauf angestossen werden sollte.