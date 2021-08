Familienbetrieb in Unterseen – Furter Druck ist umgebaut Das Druckereigewerbe steht unter hohem Druck. Dennoch hat das Familiengeschäft Furter mit einer Umgestaltung in die Zukunft investiert. Ueli Flück

Man schrieb das Jahr 1936, als Richard Furter an der Scheidgasse 48 seine Buchdruckerei eröffnete. Nun führt sein Enkel Kurt Furter (in dritter Generation) zusammen mit seiner Lebenspartnerin Yvette Moser-Jacober und Sohn Tim die Furter Druck AG, der auch ein grafisches Atelier angegliedert ist.

Im Druckereigewerbe hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges verändert. Das hatte auch Folgen für die Arbeitsräume. Und so wurde das Furter-Druck-Gebäude in den letzten zwei Jahren für rund 300’000 Franken nach Plänen der Architekten GmbH Vögtli + Viecelli umgebaut und den neuen Bedürfnissen angepasst.