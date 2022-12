Foto-Adventskalender, Tag 1 – Furcht und Zittern Der Berner Fotograf Eugen Thierstein beobachtete, wie Kindern auf den Zahn gefühlt wurde. René Wüthrich

Auch am 5. Oktober 1942 herrschte, wie jeden Tag, in der Schulzahnklinik grosser Andrang. Noch scheint die Stimmung im Wartezimmer locker zu sein. Foto: Eugen Thierstein, Burgerbibliothek Bern BBB (N_Eugen_Thierstein_506_9), Bildredaktion: René Wüthrich

Die Fotos zeigen das tägliche Drama in der Schulzahnklinik in Bern. So sehr wir Mitleid für die kleinen Heldinnen und Helden empfinden, die dem Unbekannten und dem Schmerz so tapfer begegneten, sollten wir uns hüten, die Zahnärztinnen zu tadeln. Denn sie versuchten, so gut es ging, die Krankheiten in den Gebissen der Kleinen nicht zu düsteren Tragödien werden zu lassen.

Wirklich besorgt wirkt nur eine Person, die mitgekommen ist. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_10

Im Jahr 1911 ergab eine Untersuchung bei zweitausend Berner Schülerinnen und Schülern ein katastrophales Ergebnis: achtzig Prozent aller Kinder litten an Karies. Bern war bei der Schulzahnpflege im Verzug, es musste etwas geschehen. 1914 wurde dann eine schulzahnärztliche Klinik gegründet. Sie war ausgestattet mit zwei Stellen. Eine Zahnärztin und eine Gehilfin waren für fünfzehntausend Kinder zuständig. Besucht wurde die Klinik allerdings nur von zweitausend Kindern pro Jahr, obwohl damals die Behandlung noch gratis für alle war. Neben einer Untersuchung der Zähne wurde erwartet, dass kaputte Zähne in der Klinik sogleich geflickt oder gezogen wurden. Eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Kein Wunder also, dass sechs Jahre später immer noch gleich viele Kinder an «Zahnfäulnis» litten wie 1914.

Da muss man sich etwas Sorgen machen. Die Zahnkarten wirken überraschend ähnlich wie unsere heutigen. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_48

Gleich geht es los. Nur noch schnell ein Lächeln für Kamera und Patient. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_62

In einem anderen Behandlungszimmer ist man schon bei der Sache. In der Hand der Zahnärztin surrt der Bohrer. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_54

Als Eugen Thierstein zwischen 1942 und 1956 diese Fotos schoss, hatte sich vieles gebessert. Der Nutzen der Schulzahnklinik war nun unbestritten, und das Personal war deutlich aufgestockt worden. Seit einiger Zeit kümmerte sich die Schulzahnklinik auch um Gebisskorrekturen und Wurzelbehandlungen. Die Abgabe von Fluortabletten an die Kinder Ende der 40er-Jahre und das Beimischen von Fluor ins Kochsalz wirkten positiv. Den bernischen Zähnen ging es viel besser. Die Kosten für weniger begüterte Kinder trug die Stadt. So endete das Drama um die Zähne der Schülerinnen und Schüler in Bern doch noch gut.

Auch eine leichte Berührung kann schmerzen, wenn die Zähne nicht mehr gesund sind. Zuschauen ist weniger schmerzvoll. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_12

Immer schön tapfer bleiben. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_51

In jeder Situation. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_57

Was sein muss, muss sein. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_4

Die Anspannung wird sich lösen, wenn alles vorbei ist. Links Frau Dr. Maria Wäber-Merz, die langjährige Chefin der Schulzahnklinik. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_55

Was steckt dem jungen Mann im Mund? Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_6

Hier darf nichts durcheinandergeraten. Überbiss, Vorbiss, Kreuzbiss oder Engstand. Auch Zahnstellungsfehler wurden in den 40er-Jahren in der Schulzahnklinik behandelt. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_52

In der Schulzahnklinik arbeiteten fast ausschliesslich Frauen. Sie waren hier relativ selbstständig. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_3

Es ist alles sehr gut gegangen. Foto: BBB N_Eugen_Thierstein_506_46

