Wanderausstellung in Meiringen – Fundobjekt der Dakota zu sehen Eine archäologische Wanderausstellung in Meiringen ermöglicht ab 20. März Einblicke in die Wrackteile des 1947 im Gauligletscher notgelandeten US-amerikanischen Flugzeugs. Unter anderem.

Wrackteil der Dakota vom Gauligletscher, wie es in der Wanderausstellung zu sehen ist. Foto: PD/Archäologischer Dienst

Am Samstag, 20. März, öffnet die Wanderausstellung «Archäologie macht Geschichte – Funde aus dem Kanton Bern» des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern in Meiringen ihre Türen. Bis am 10. April lässt sich in zwei Containern auf dem Casinoplatz die grosse Vielfalt der Berner Archäologie entdecken.

Von Mittwoch bis Samstag

In der Ausstellung in Meiringen können Besucherinnen und Besucher jeweils von Mittwoch bis Samstag ausgewählte Funde aus allen Regionen des Kantons kennen lernen. Aus dem östlichen Berner Oberland etwa Zeugen des Bergbaus nach Blei und Silber, nämlich Schlacken aus den Bergwerksanlagen von Trachsellauenen im hinteren Lauterbrunnental.