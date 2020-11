Stille Wahlen in Trubschachen – Fuhrer und Wüthrich wollen weitermachen Der Gemeindepräsident und die Gemeinderätin sind voraussichtlich für eine weitere Amtszeit bestätigt. Offiziell ist die Wiederwahl aber noch nicht. Regina Schneeberger

Niemand wollte Beat Fuhrer das Amt als Gemeindepräsident streitig machen. Foto: Thomas Peter

Die Amtszeit von Gemeindepräsident Beat Fuhrer und Gemeinderätin Caroline Wüthrich ist abgelaufen. Fuhrer ist seit 2013 Gemeindepräsident, zuvor war er Vizepräsident. Wüthrich sitzt seit 2015 im Gemeinderat und ist für das Ressort Soziales zuständig.

Bis zum Eingabeschluss am 30. Oktober gingen keine anderen Kandidaturen ein, wie die Gemeinde Trubschachen mitteilt. Somit werden die beiden voraussichtlich als still wiedergewählt erklärt.

Ganz fix ist es aber noch nicht. Denn die Gemeinde räumt in ihrem Wahlreglement die Möglichkeit ein, dass an der Versammlung selbst weitere Kandidaten nominiert werden können, sofern zehn Stimmberechtigte die Vorschläge unterschrieben haben. Auch die Kandidaten müssten per Unterschrift signalisieren, dass sie eine Wahl annehmen würden.