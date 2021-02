Interesse an UFOs – Fürst Hans-Adam II. sponserte UFO-Forschung Liechtensteins Staatsoberhaupt hoffte offenbar, Alien-Wissen beschaffen zu können. Linus Schöpfer

Fürst Hans-Adam II. bei einem Empfang zu seinem 75. Geburtstag auf Schloss Vaduz, Februar 2020. Foto: Keystone

Letztes Jahr veröffentlichte die Nachrichtenplattform «Swissinfo» einen Artikel zu Hans-Adam II., in dem die Tagebücher von Jacques Vallée erwähnt werden.

Vallée ist eine faszinierende Figur. Der Franzose hat an der Sorbonne studiert und in Astrophysik promoviert, für die Nasa und im Silicon Valley gearbeitet.

Vallée, mittlerweile 82, forscht seit Jahrzehnten zu UFOs. In seinen Tagebüchern erwähnt er mehrfach Fürst Hans-Adam II.: Das Staatsoberhaupt von Liechtenstein sei ein Financier der UFO-Forschung und glaube selbst an UFOs.

Das sagt der Fürst

Darauf angesprochen, erklärte der Fürst gegenüber dieser Zeitung, er habe Jacques Vallée in den 80ern und 90ern tatsächlich zu Gesprächen getroffen.

Die Tagebucheinträge seien allerdings teilweise falsch. So habe er, Hans-Adam II., nie selber ein UFO gesichtet. In den 60ern habe allerdings ein Onkel von ihm eine fliegende Untertasse gesehen. «Die Meinungen innerhalb meiner Familie, ob es sich um ausserirdische Flugobjekte handelte, waren geteilt.»

Das Thema habe ihn persönlich interessiert, und er habe dann auch entsprechende Forschungsprojekte unterstützt. «Leider war keines dieser Projekte wirklich erfolgreich, und so habe ich mich vor einigen Jahren von den verschiedenen Forschungsprojekten zurückgezogen.»

Der Monarch hatte offenbar gehofft, der Menschheit ausserirdisches Technologiewissen beschaffen zu können.

«Dass es in unserer Galaxis mit ihren Milliarden von Sonnensystemen, die Milliarden von Jahren älter sind als unser Sonnensystem, Zivilisationen geben muss, die uns technisch weit voraus sind, scheint mir logisch zu sein», sagt der Fürst.

«Wir wissen auch theoretisch, wie solche UFOs funktionieren und wie man dadurch in kurzer Zeit grosse Distanzen überwinden kann, für die das Licht Jahrzehnte benötigt. Dafür muss man allerdings in der Lage sein, auf kleinem Raum ein eigenes Gravitationsfeld zu erzeugen. Dazu sind wir, soweit ich das aufgrund meiner Nachforschungen beurteilen kann, in absehbarer Zeit nicht in der Lage. Deshalb habe ich mich, wie erwähnt, von der UFO-Forschung zurückgezogen.»