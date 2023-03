Porträt von Kemal Kilicdaroglu – Für viele Türken ist er die «Hoffnung der Nation» Der Herausforderer des ewigen türkischen Präsidenten heisst Kemal Kilicdaroglu. Lange schon ist der CHP-Chef in der Politik, hat bisher wenige begeistert und doch schon so viel geschafft. Raphael Geiger aus Istanbul

Aufgewachsen in Armut, im Staatsdienst hochgearbeitet: Seit nun 13 Jahren führt Kemal Kilicdaroglu die grösste türkische Oppositionspartei CHP. Foto: Adem Altan (AFP)

Der Mann ist der ewige Verlierer. Könnte man sagen. Seit 13 Jahren ist er Vorsitzender der CHP, der grössten türkischen Oppositionspartei. In all diesen Jahren hat Kemal Kilicdaroglu nie eine Wahl gewonnen, jedenfalls nicht auf nationaler Ebene. Er wurde belächelt. Einen Bürokraten hat man ihn genannt, das war er auch mal, als Chef eines Sozialversicherungsverbands. Attribute klebten an ihm wie: blass, ohne Charisma. Insofern geschah am Montagabend in Ankara Erstaunliches. Als klar wurde, dass er der Präsidentschaftskandidat der türkischen Opposition wird, versammelten sich Tausende, um ihn zu bejubeln. Sein Nachname ist für Sprechchöre schwierig, sie versuchten es dennoch: «Kilicdaroglu», riefen sie, «Hoffnung der Nation.» Gut, es waren Parteianhänger. Aber sie sind nicht allein.