Engagement für Geflüchtete – Für viele Asylsuchende ist «Mato» die letzte Hoffnung Wenn kein Anwalt mehr hilft, dann hilft vielleicht noch das Solidaritätsnetz Bern. Der 40-jährige Matthias Rysler erzählt von seiner Arbeit bei einer der niederschwelligsten Anlaufstellen von Bern. Dominik Galliker

Die Tür ist meistens offen: Matthias Rysler im Eingang zur Anlaufstelle des Solidaritätsnetzes Bern. Christian Pfander

Matthias Rysler hat eigentlich Ferien. Eigentlich. Er ist trotzdem da, in den Räumen des Solidaritätsnetzes Bern auf dem Meinen-Areal. Die Anlaufstelle ist geschlossen, aber die Tür trotzdem offen. Matthias Rysler, der sich als «Mato» vorstellt, empfängt uns mit Kaffee im Eingangsbereich. Banner für politische Initiativen gibt es da, Infomaterial, drei ältere Sofas und zwei Stühle, die nicht zusammenpassen.

Matthias Rysler bildet zusammen mit einem Zivildienstleistenden und einigen Freiwilligen die Anlaufstelle des Solidaritätsnetzes. Angestellt ist er 45 Prozent, verdient rund 2500 Franken, die anderen 55 Prozent sind Freiwilligenarbeit. «Ich fände es komisch, für Leute, die kein Geld haben, zu arbeiten, und dabei viel zu verdienen», sagt er. Finanziert wird sein Gehalt in erster Linie durch Spenden.

«Mato» ist den meisten Asylsuchenden in Bern ein Begriff. Zumindest jenen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Wer einen negativen Entscheid erhält, geht oft zunächst zur Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not am Eigerplatz. Doch die Rechtsvertreterinnen und -vertreter dort können nur Mandanten kostenlos vertreten, wenn sich aufgrund der Aktenlage hohe Chancen eröffnen, mit einer Beschwerde ein Bleiberecht zu erhalten. Lehnen sie eine Person ab, sitzt diese oft wenig später bei «Mato» im Vorzimmer. Denn er, das weiss man, hilft immer. Selbst wenn der Asylentscheid schon rechtskräftig und die Lage mehr oder weniger aussichtslos ist, versucht er mit den Betroffenen Wege zu finden.

«Es fallen sehr viele Menschen durch die Maschen.» Matthias Rysler

Fünf Tage Zeit für eine Beschwerde

Das Gespräch wird unterbrochen, als ein junger Mann reinkommt. Das Büro sei geschlossen, und er habe eigentlich sowieso Ferien, sagt Rysler, hört dann aber doch kurz zu. Er wird sich später um das Anliegen kümmern.

Zurück zu unserem Gespräch. Auf der Website des Bundesverwaltungsgerichts kann man viele Urteile öffentlich einsehen. Sucht man nach den Fällen des Solidaritätsnetzes, wird klar, dass es teils auch Asylsuchende vertritt, die zuvor schon x-mal abgewiesen worden waren. Ist Rysler also der Anwalt der Hoffnungslosen, die eine Abschiebung nur verzögern wollen? Mitnichten, sagt er: «Wir haben eine ziemlich hohe Erfolgsquote.» In fast 20 Prozent der publizierten Gerichtsurteile erhielten die Mandanten des Solidaritätsnetzes zumindest teilweise recht. «Es fallen einfach wirklich sehr viele Menschen durch die Maschen der Asylbehörden.»

«Wir sehen Dinge, da stehen uns die Haare zu Berge.» Matthias Rysler

Ein Beispiel? Eine hochschwangere, psychisch schwer belastete Frau habe in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) habe sie als Dublin-Fall nach Tschechien zurückführen wollen. «Der Entscheid war einfach offensichtlich falsch, da ihr Ehemann bereits hier in einem Asylverfahren war», sagt Rysler. Doch bei einem Dublin-Entscheid hat man nur fünf Arbeitstage Beschwerdefrist. «Wir haben die Rechtsberatungsstelle und Anwälte angerufen, aber niemand konnte so kurzfristig einspringen.» Schliesslich habe er die Beschwerde selber geschrieben. «Da wir uns zu einem bedeutenden Teil auf Freiwilligenarbeit abstützen können, können wir auch an Wochenenden etwas tun» Das SEM habe daraufhin seinen Entscheid zurückgezogen, «es hat nicht einmal das Urteil abgewartet.»

Die Gefahr, sich zu verheizen

Anwalt ist Matthias Rysler übrigens nicht. Der 40-Jährige hat Politikwissenschaften studiert und als Nachtwache in einem Asylzentrum gearbeitet. Dann war er Hilfswerkvertreter, also eine neutrale Beobachtungsperson bei den Anhörungen, bei denen das SEM Asylsuchende befragt. Das SEM – im Gespräch taucht es immer wieder auf, und man spürt, dass Matthias Rysler Vorbehalte hat. «Einige Sektionen arbeiten sehr seriös. Aber wir sehen immer wieder Dinge, da stehen einem die Haare zu Berge», sagt er. Eine Frau zum Beispiel habe niemanden gefunden, der ihr Kind hüten konnte, und habe dann an der Anhörung zu ihren Fluchtgründen in Anwesenheit ihres Kindes über eine erlittene Vergewaltigung sprechen müssen.

Als Hilfswerkvertreter habe er viel über das Asylrecht gelernt, sagt Rysler. «Wenn man einige wirklich gute Beschwerden und Urteile liest, ist das sehr lehrreich.» Trotzdem will das Solidaritätsnetz in den nächsten Monaten noch eine juristische Fachperson anstellen. Zudem soll im Februar ein Praktikant anfangen, der sozialarbeiterische Aufgaben wahrnehmen kann. Beide Gehälter sollen durch Spenden finanziert werden, ein Crowdfunding des Solidaritätsnetzes war bereits erfolgreich. «Wir müssen grösser werden und eine Situation schaffen, in der niemand geopfert wird und auch wir selber uns nicht opfern müssen.»

Wir wollen uns gerade verabschieden, da steht erneut jemand an der Tür. Es sei doch jetzt geschlossen, sagt Matthias Rysler abermals. Wann er denn Zeit habe, will der junge Mann wissen. Ein Brief sei gekommen. Eigentlich, sagt Matthias Rysler erneut, habe er ja Ferien. Aber zehn Minuten Zeit nimmt er sich dann doch.