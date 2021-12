Interview mit oberster Apothekerin - «Für Silvester sind praktisch alle Testtermine ausgebucht»

Martine Ruggli erwartet in den kommenden Wochen eine heftige Zeit für das Personal in den Apotheken.

Es gilt 2-G+ und Silvesterfeiern stehen vor der Tür. Wie kommen die Apotheken mit dem Testen nach?

Die Nachfrage war in der vergangenen Woche fast doppelt so hoch wie davor. Die Belastung für das Personal in den Apotheken ist sehr gross.