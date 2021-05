Kampf ums Regierungsstatthalteramt – Für sie ist das Vermitteln das A und O Mit Ladina Kirchen soll das Statthalteramt in SP-Hand bleiben. Die Chancen stehen nicht schlecht, so weiss die Juristin doch ein breites Lager hinter sich. Michael Bucher

Im ländlichen Bern daheim: Ladina Kirchen auf dem Balkon ihres Einfamilienhauses in Oberbottigen. Raphael Moser

Ladina Kirchen steht auf ihrem Balkon in Oberbottigen. Im Garten kräht ein frei laufender Hahn. Ansonsten ist es ruhig rund um ihr Einfamilienhaus im ländlichen Westen Berns. Trotz Wetter der Kategorie Grau-in-Grau reicht der Blick bis in die Agglo um den Bantiger. Dazwischen ragen die Hochhäuser in Bümpliz in die Höhe.

Das weitreichende Panorama, bei dem Agglo, Stadt und Land ineinanderfliessen, hat die 51-jährige Juristin bewusst als Fotosujet gewählt. Es symbolisiere das breite Tätigkeitsfeld einer Regierungsstatthalterin, findet die SP-Frau, welche sich um die Nachfolge von Amtsinhaber Christoph Lerch (ebenfalls SP) bewirbt.