Hat der russische Präsident Putin mit der Flugzeugentführung überhaupt etwas zu tun, oder agierte Lukaschenko autonom?

Das werden wir vermutlich nie erfahren. Russland ist die Schutzmacht des Regimes in Weissrussland und musste Lukaschenko zwangsweise unterstützen, zumindest rhetorisch. Der weissrussische Diktator ist für Moskau ein schwieriger Partner. Lukaschenko und Putin sind keine Freunde. Aber Russland hält aus strategischen Gründen an Lukaschenko fest. Man will unbedingt ein Szenario wie in der Ukraine verhindern, wo sich aus russischer Sicht eine westlich orientierte Regierung an die Macht putschte. Käme es in Weissrussland dazu, sähe sich Russland veranlasst einzumarschieren, was kostspielig und riskant wäre.