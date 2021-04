Umzug in Kandersteg – Für Postgeschäfte ins Reisezentrum Die Post ersetzt ihre Filiale in Kandersteg durch eine bediente Theke im BLS Reisezentrum.

Voraussichtlich im Spätherbst schliesst die Post ihre Filiale in Kandersteg. Stattdessen bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen ab diesem Zeitpunkt im BLS Reisezentrum am Bahnhof an. «Die Post hat damit einen Partner gefunden, der für ihre Kundinnen und Kunden attraktive Öffnungszeiten bietet», schreibt die Firma in einer Mitteilung.

Die Zahl der Schaltergeschäfte in der Postfiliale Kandersteg ist gemäss Communiqué seit mehreren Jahren rückläufig und befindet sich auf einem tiefen Niveau. Deshalb habe die Post in Gesprächen mit der Gemeindebehörde nach einer Alternative für die Postversorgung im Dorf gesucht.

Wie der gelbe Riese hervorhebt, bietet das Reisezentrum deutlich längere Öffnungszeiten als die bisherige Postfiliale. Kundinnen und Kunden haben demnach künftig die Möglichkeit, ihre Postgeschäfte an sieben Tagen in der Woche zu erledigen. «Insgesamt verdoppeln sich die Zeiten, in denen die Kundschaft Postgeschäfte erledigen kann», steht in der Mitteilung.

Bezahlen an der Haustür

Die Post bietet in Kandersteg zudem neu die Dienstleistung «Bareinzahlung und -auszahlung am Domizil» an. Die Kundinnen und Kunden können ihre Ein- und Auszahlungen so weiterhin mit Bargeld abwickeln, und zwar direkt beim Pöstler an der Haustür.



Das Format der Filiale mit Partner, welches die Post in Kandersteg umsetzt, umfasst die täglich nachgefragten

Postgeschäfte. «Gesamtschweizerisch arbeitet die Post bereits an über 1200 Standorten erfolgreich mit lokalen Partnern wie beispielsweise Lebensmittelläden, Apotheken und weiteren Geschäften zusammen», ist dem Communiqué weiter zu entnehmen.

