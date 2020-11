Radweg Rohrbach–Madiswil – Für Peter Flückigers Enkel ist der Weg nun tauglich Mit der Sanierung des Bahnhofs Kleindietwil konnte die letzte Lücke geschlossen werden. Es ist das gute Ende

einer fast unendlichen Geschichte. Jürg Rettenmund

Peter Flückiger vor der geschlossenen Lücke im Radweg Rohrbach–Madiswil. Foto: Beat Mathys

Die Einweihungsfeier am 31. Oktober beim Bahnhof in Kleindietwil hätte ein Projekt abschliessen können, das fast nicht enden wollte. Corona-bedingt musste der Anlass verschoben werden. Als die Geschichte begann, hiess die Bahn im Langetental noch Regionalverkehr Mittelland (RM), und Kleindietwil war eine eigenständige Gemeinde. Zwei Fusionen später gehört Kleindietwil zu Madiswil, und das Bahnunternehmen ist die BLS.

In Rohrbach war 2006 Peter Flückiger Gemeindepräsident. Auf ihn folgte Peter Hirschi, den ihrerseits die heutige Präsidentin Elisabeth Spichiger ablöste. Nun steht Flückiger mit seinem E-Trottinett dort, wo die Fertigstellung des Radwegs zwischen Rohrbach und Madiswil damals stockte: am Bahnübergang beim Landi-Tankstellenshop in Kleindietwil.