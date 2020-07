Dominique Aegerter im Interview – «Für mich ist es kein Abstieg» Der 29-jährige Rohrbacher spricht über den dritten Rang bei seiner MotoE-Premiere in Jerez, die Unterschiede zur Moto2 und seine Zukunft. Marco Spycher

Platz drei beim Saisonauftakt in Andalusien: Dominique Aegerter ist zufrieden mit dem Resultat, hätte sich aber mehr erhofft. Foto: Keystone

Zu Beginn des Rennens haben Sie gleich vier Plätze verloren. War dies der Nervosität bei Ihrer MotoE-Premiere geschuldet? Ich war schon nervös. Und klar, nach so vielen Jahren in der Moto2 musste ich mich zuerst an die neuen Umstände gewöhnen. Aber beim Start lag mein Fokus auf dem Rennen, und ich bin eigentlich auch ganz gut weggekommen. Trotzdem habe ich in der ersten Runde einige Positionen eingebüsst.

Dank einer Aufholjagd resultierte am Ende Rang drei. Sind Sie zufrieden mit diesem Resultat? Für mein erstes Rennen in dieser Kategorie ist ein Platz auf dem Podium sicher nicht schlecht. Aber nach dem dritten Platz im Qualifying habe ich mir logischerweise einen Sprung nach vorne erhofft.

Worin liegen die Hauptunterschiede zur Moto2? Einerseits verhält sich das Gas ganz anders, man kann den Töff nicht so gut kontrollieren, wie es bei einem Benziner der Fall ist. Zudem ist das Bike schwerer, ich vermisse den Sound und das Schalten. Aber das Rennen machte trotzdem Spass. Der Grip ist super, und die Grundbedingungen sind fairer, da die Teams weniger an den Motorrädern anpassen können. Das macht den Wettkampf ausgeglichener.

Ohne Sound: Aegerter machte das Rennen trotzdem Spass. Foto: Keystone

Aufgrund der Batterielaufzeit wurden in Jerez nur sechs Runden gefahren. Findet man da überhaupt ins Rennen? Bei solchen Sprintrennen sollte man immer vorne mitfahren. Sobald der Führende wegzieht, hat man keine Chance, die Lücke zu schliessen – wie dieses Rennen gezeigt hat. Das ganze Feld ist ziemlich eng beieinander, will man gewinnen, ist ein guter Start Pflicht.

Wie kommen Sie mit all diesen Umstellungen zurecht? Ziemlich gut. Ich fühle mich wohl auf diesem Bike. Das hat sich bereits in den Tests im März gezeigt. Heute konnte ich nun erste Erfahrungen sammeln, wie so ein Rennen abläuft. Das ist alles eine Gewöhnungssache.

«Für mich als Fahrer ist es besser, wenn ich hier ums Podium mitfahren kann, statt in der Moto2 mit einem Töff zu fahren, der nicht konkurrenzfähig ist.»

Als Sie von der Moto2 in die MotoE wechselten, wurde dies vielerorts als Abstieg aufgenommen. Wie sehen Sie das? Das kann man nicht vergleichen. MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE sind alles verschiedene Kategorien. Für mich ist es kein Abstieg. Die MotoE gibt es erst seit 2019, nun habe ich die Chance genutzt und für meine Karriere die beste Entscheidung getroffen. Es ist eine schöne Sache, bei einem solchen Projekt dabei sein zu dürfen. Und für mich als Fahrer ist es besser, wenn ich hier ums Podium kämpfen kann, statt in der Moto2 mit einem Töff zu fahren, der nicht konkurrenzfähig ist. Das habe ich bereits hinter mir – und es machte keinen Spass. Nun kann ich mich wieder voll auf das Motorradfahren konzentrieren und profitiere zudem von einem guten Team. Damit ist bei mir auch die Freude an der Sache zurückgekehrt.

In der MotoE stehen in diesem Jahr noch sechs Rennen auf dem Programm. Welche Chancen rechnen Sie sich dabei aus? Mein Ziel ist klar: Ich will in jedem Rennen um den Sieg mitfahren und am Ende die Gesamtwertung gewinnen. Der Start in Jerez hat bereits ganz gut geklappt. Mal sehen, wie es auf den anderen Strecken aussieht.