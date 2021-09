Sozialpreis in Langenthal – Für Menschen am Rande der Gesellschaft Der «Träffpunkt am Rand» unterstützt Personen, die von sozialer Ausgrenzung und Einsamkeit bedroht sind. Nun wird der Verein für sein Engagement von der Stadt ausgezeichnet.

Symbolfoto: Enzo Lopardo

In diesem Jahr verleiht die Stadt Langenthal zum neunten Mal den Preis für soziales Engagement. Mit diesem Preis werden freiwillige oder ehrenamtliche Leistungen ausgezeichnet, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Ebenso die Förderung der Integration von Personen, die aus sozialen, psychischen oder gesundheitlichen Gründen in ihrer Leistung eingeschränkt seien.

2021 erhält der «Träffpunkt am Rand» den Langenthaler Sozialpreis. Das ist gemäss Mitteilung ein unabhängiger Verein, «der sich zum Ziel gesetzt hat, der Not und Einsamkeit der Menschen am Rande der Gesellschaft im Raum Langenthal zu begegnen». Er wurde im März 2018 gegründet und nahm im darauffolgenden Mai den Betrieb auf.

Neuen Mut gefasst

Das Vereinslokal am Dennliweg ist jeweils am Montag- und Donnerstagabend geöffnet. Das Angebot werde je nach Anlass von bis zu 20 Gästen aufgesucht. Im Laufe der vergangenen Jahre habe sich herausgestellt, dass sich die Lebenssituation vieler Gäste mit der Unterstützung von Freiwilligen des Vereins verbessert habe. «So konnten psychische Stabilisierungen und eine Verringerung von Suchtmittelkonsum beobachtet werden», heisst es weiter.

«Einige Menschen schöpften neue Hoffnung und fassten Mut zu Veränderungen; einige Menschen konnten die finanziellen Verhältnisse verbessern.» Auf vielfältige Weise unterstütze der Verein in diesem Sinne Menschen beim Führen eines eigenständigen Lebens und leiste so einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration von Personen in schwierigen Lebenslagen, lobt der Gemeinderat.

Der mit 10’000 Franken dotierte Sozialpreis wird an Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und Organisationen verliehen, die ihr Wirken über längere Zeit und ohne Entlöhnung leisten. Neben der persönlichen Anerkennung sollen auch der Stellenwert und das Ansehen sozialer Leistungen in der Gesellschaft gefördert werden.

