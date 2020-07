Carunternehmen aus Kallnach – Für Marti Reisen liegt die Normalität noch in weiter Ferne Der Lockdown ist zwar vorbei, die ersten Reisen haben bereits stattgefunden. Trotzdem läuft das Geschäft mit den Marti-Cars nur sehr zögerlich an. Stephan Künzi

Seine Cars sind zwar wieder unterwegs, doch viele Kundinnen und Kunden warten mit einer Buchung noch zu: Heinrich Marti, Chef des gleichnamigen Gruppenreiseunternehmens in Kallnach. Foto: Nicole Philipp

Eine eigentümliche Stimmung lag an jenem späten Aprilvormittag über dem Gelände von Marti Reisen in Kallnach. Am Terminal reihte sich Car an Car, auf dem Kundenparkplatz nebenan herrschte gähnende Leere, und irgendwo dazwischen stand etwas verloren Heinrich Marti und stellte trocken fest: «Im Grunde genommen müsste es genau umgekehrt sein.»