Bob Dylan wird 80 – Für Mani zu pathetisch, für Polo eine Muse Bob Dylan steckt in der DNA von Hunderten Berner Liedern. Während die Chansonniers nach Frankreich schielten, inspirierte er die Berner Rocker nachhaltig. Samuel Mumenthaler

«Dylan ist der Chef»: Polo Hofer zeichnete sein Vorbild 1969. Foto: Nicole Philipp (aus sams-collection.ch)

«Vor Elvis war nichts», sagte Beatle John Lennon einmal über die musikalische Sozialisierung seiner Generation – der Generation der 68er, zu der auch Bob Dylan gehört. «Vor Bob war nichts», so könnte man dieses markige Statement auf die Ursprünge des Berner Mundartrock-Songs übertragen. Natürlich ist das plakativ und ungenau. Doch Bob Dylan ist der inoffizielle Taufpate des Berner Rock, auch wenn ihn das wohl kaum beeindrucken dürfte.

In den Sechzigerjahren, als Dylan zuerst mit seinen Protestliedern und dann mit vielschichtigen Folkrock-Songs und nobelpreiswürdigen Texten (oder «lyrics», wie man im Englischen so schön sagt) die Popwelt revolutionierte, zeigte sich die Berner Rockszene unbeeindruckt. Man spielte deftigen Beat im Stil der Rolling Stones, sang Englisch (oder tat mindestens so) und war nicht im Traum daran interessiert, Texte in der eigenen Sprache zu schreiben, um sich damit bei den Fans verständlich zu machen.