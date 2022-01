Chancenlose SCL Tigers – Für Langnaus Trainer wird die Luft noch dünner Die SCL Tigers verlieren in Genf diskussionslos mit 1:5. Es handelt sich um Saisonniederlage Nummer 27. Lässt der blutleere Auftritt den Geduldsfaden der Verantwortlichen reissen? Marco Oppliger

Die SCL Tigers (hinten Michael Loosli) kommen gegen Servette oftmals einen Schritt zu spät. Foto: Bastien Gallay (Freshfocus)

Quizfrage: Wann haben die SCL Tigers das letzte Mal gewonnen?

Zugegeben – in dieser Frage steckt ein Prise Polemik. Also: Über einen Monat ist es nun her seit dem letzten Langnauer Sieg, einem 5:6 nach einem verrückten Spiel in Ambri. Zu diesem Zeitpunkt lag der zum Pre-Playoff berechtigte Platz 10 für die SCL Tigers nur fünf Zähler entfernt. Sie durften sich durchaus noch Hoffnungen auf die Teilnahme am (Vor)-Kampf um den Meistertitel machen.

Mitte Januar ist kaum mehr ein Fünkchen Hoffnung übrig geblieben. 1:5 unterliegen die Langnauer in Genf, es handelt sich um die siebte Niederlage in Folge. Und man muss kein Hellseher sein, um die Prognose aufzustellen: Nun wird die Luft für Jason O’Leary noch dünner.

Die 3 Infos einblenden Rikard Franzén: Seit November assistiert der frühere Langnau-Coach in Genf Jan Cadieux. Und mit dem neuen Trainer-Duo läuft es wie geschmiert: 7 der letzten 8 Partien hat Servette gewonnen. Anthony Huguenin: Das Corona-Gespenst zieht langsam wieder aus Langnau ab. In Genf kehren neben Huguenin auch Patrick Petrini und Keijo Weibel ins Line-Up der Tigers zurück. Ivars Punnenovs: Der Goalie wirkt nicht immer stilsicher, hält aber 44 von 49 Schüssen. Er ist an diesem Abend noch der auffälligste Spieler im Emmentaler Ensemble.

Von Anfang an auf verlorenem Posten

Natürlich: Dem Trainer steht in Genf wie schon am Mittwoch in Davos nur eine Rumpf-Mannschaft zur Verfügung. Sieben Spieler fehlen verletzt, Goalie Robert Mayer ist krank, Yannick Blaser nach seinem Foul gegen den Davoser Raphael Prassl gesperrt.

Und doch ist es ernüchternd, wie sich die Langnauer in Genf präsentieren. Keine zwei Minuten sind gespielt, da liegen sie bereits in Rückstand. Flavio Schmutz hatte für einen hohen Stock vier Strafminuten kassiert, Joël Vermin – nächste Saison wieder in Diensten des SC Bern – reüssierte mit der erstbesten Gelegenheit im Powerplay. Zwar können die SCL Tigers reagieren, Sebastian Schilt gelingt mit einem Ablenker der Ausgleich, Alexandre Grenier hat mit seinem Lattenschuss Pech. Aber insgesamt kommt offensiv von den Emmentalern zu wenig.

Dazu gesellen sich – wie schon seit Wochen – haarsträubende Aussetzer in der Defensive. Mehrfach taucht ein Genfer alleine vor Tigers-Goalie Ivars Punnenovs auf. Spätestens im Mitteldrittel rächt sich dieses Laissez-faire der Emmentaler, gleich 3 Tore gelingen den Gastgebern. Einmal nimmt Samuel Erni seinem Torhüter die Sicht (beim 1:3 durch Marco Maurer), dann reüssiert Sami Vatanen nach einem mustergültigen Powerplay und schliesslich lässt Anthony Huguenin beim 5:1 Daniel Winnik vor Punnenovs einfach gewähren.

Ein Mammutprogramm – für die Katz

Den SCL Tigers steht nun ein happiges Programm mit vier Partien in sechs Tagen bevor. Zunächst treffen sie gleich zweimal nacheinander auf Rapperswil, dann folgen am Freitag und Samstag die Duelle mit Ambri und Zug. Es sind für die Emmentaler bereits Spiele mit Kehraus-Charakter, so viel lässt sich nach Saisonniederlage Nummer 27 festhalten.

Die Frage stellt sich: Lässt dieser blutleere Auftritt in Genf den Geduldsfaden bei den Langnauer Verantwortlichen reissen?

Das Telegramm Infos einblenden Servette – SCL Tigers 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) 3782 Zuschauer Tore: 2. Vermin (Vatanen, Tömmernes/PP) 1:0. 14. Schilt (Schmutz, Pesonen) 1:1. 20. (19:31) Vermin (Richard) 2:1. 26. Maurer (Richard, Smirnovs) 3:1. 33. Vatanen (Tömmernes, Winnik/PP) 4:1. 39. Winnik (Vatanen, Filppula) 5:1. Strafen: Servette 1-mal 2 Minuten. SCL Tigers 5-mal 2 Minuten. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Melnalksnis, Salzgeber, Saarela, Stettler, Zryd, Zaetta, Schweri (alle verletzt), sowie ohne Blaser (gesperrt) und Mayer (krank). 10. Lattenschuss Grenier. 56. Pfostenschuss Miranda.

