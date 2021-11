Anlässe in Frutigen – Für Kultur in die gute Stube Der Gleitschirmpilot Patrick von Känel eröffnet die Livingroom Events des Vereins Kander Kultur. Bis im Frühling folgen viele weitere Überflieger.

Die Band Colibri bestreitet im Februar einen «Livingroom Event». Foto: PD

«Absolute Ruhe, eine Wohnzimmeratmosphäre mit Kerzenlicht und Künstler, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Das ist die Idee hinter den Livingroom Events.» So beschreibt es der Verein Kander Kultur in einer Mitteilung zur Veranstaltungsreihe. «Eine Wohlfühloase für den Kulturliebhaber jeden Alters.»

Die Livingroom Events, die fast immer an Sonntagabenden stattfinden, hätten sich etabliert, seien zu einem der Leuchttürme von Kander Kultur geworden, schreibt der Verein. «In der Saison vor Corona waren 80 Prozent der Events ausverkauft.» Wegen der Pandemie wurde die Erfolgsgeschichte jäh gestoppt. Dank der Zertifikatspflicht gibt es aber nun wieder eine Art Planungssicherheit, und Kander Kultur steht mit dem Programm für den Winter 2021/22 bereit.

Vorträge mit Einheimischen

Den Auftakt macht am 7. November der Frutiger Gleitschirmpilot Patrick von Känel, der an den «Red Bull X-Alps» den zweiten Platz gewann und nur von Chrigel Maurer, der dann an drei Abenden Anfang Dezember in der Badi Lounge zu Gast sein wird, geschlagen wurde. Vorträge, für die vor allem regionale Protagonisten gebucht werden, gibt es zudem mit dem Alpinisten Peter von Känel sowie mit dem ehemaligen kantonalen Jagdinspektor Peter Jüsy.

Die Konzertsaison wird vom irischen Singer-Songwriter-Ehepaar Kieran Goss & Annie Kinsella eröffnet. Mit dem englischen Songwriter Gus MacGregor sowie Shirley Grimes, die dieses Mal im Duo mit Hank Shizzoe auftritt, und der Rockband The Souls, die eigens für die Badi Lounge eine intime Unplugged-Show konzipiert hat, folgen weitere Stammgäste.

Blues aus nah und fern

Auch der Blues kommt diesen Winter definitiv nicht zu kurz: Den Anfang macht der aus Funk und Fernsehen bekannte Marc Amacher mit seinem Mundartblues-Projekt «Bluesmacher», gefolgt von Flo Bauer aus Frankreich, der zurzeit überall für Furore sorgt, und vom Duo Lucky Romano, das die beiden Thuner Lucky Wüthrich und Josua Romano gemeinsam auf die Bühne bringt. Abgerundet wird das musikalische Programm mit Colibri, der Band des Patent-Ochsner-Gitarristen Disu Gmünder und seiner Frau Nicole Wiederkehr.

Comedy gibt es dieses Jahr mit den beiden national etablierten Künstlern Simon Enzler aus dem Appenzell sowie Reeto von Gunten, der bekannten Stimme von SRF 3. Auch das Thema Film findet Berücksichtigung. So wird der Film «Mitholz» in Anwesenheit des Regisseurs Theo Stick gezeigt. «Märchen für Erwachsene», erzählt von der Reichenbacherin Christine Heimoz und untermalt von Musik der Querflötistin Susanne Méndez, rundet das Programm ab.

