Bernmobil-Linie 10 – Für Köniz naht das Zeitalter der Megabusse Grosse Trolleybusse könnten bis in fünf Jahren auch nach Köniz fahren. Der technologische Fortschritt erlaubt eine vergleichsweise günstige Umrüstung. Stephan Künzi

Ein Doppelgelenkbus neuster Generation für Lausanne: Die grossen Trolleybusse aus der Carrosserie Hess kommen über längere Strecken ohne Oberleitung aus. Foto: Nicole Philipp

Doppelgelenkbusse. Wann immer die Gegner von neuen Tramlinien nach Ostermundigen und Köniz diese Alternative ins Spiel brachten, hiess es vonseiten der Behörden und Planer: keine Option. Die Megabusse könnten zwar die dringend benötigten Kapazitäten auf den beiden Ästen der heutigen Linie 10 schaffen, allerdings nur kurz- und mittelfrisitg für vielleicht 10 oder 20 Jahre. Dann sei sowieso ein Tram nötig.

Aber: Doppelgelenkbusse seien aktuell nur in der Trolleyvariante erprobt. Dafür müssten die beiden Linienäste allerdings elektrifiziert werden, und das sei nur für eine Übergangslösung schlicht zu teuer. Also bliebe einzig die Dieselhybridvariante, die den aufwendigen Bau einer Oberleitung zwar überflüssig machen würde. Diese Technologie sei für so grosse Fahrzeuge aber viel zu wenig ausgereift.