Ausgangslage

Nach einer corona-bedingten Pause meldet sich der Klimastreik am 19. März, dem internationalen Streiktag, zurück: In verschiedenen Schweizer Städten – darunter Bern, Burgdorf, Ostermundigen oder Thun – wollen sie in kleinen Gruppen Sitzstreiks veranstalten, um ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen.

Sie fordern netto null Treibhausgasemissionen bis 2030 und Klimagerechtigkeit. Denn trotz der Streikbewegung, die vor zwei Jahren ihren Anfang genommen hat, sei in der Schweizer Klimapolitik viel zu wenig getan worden.

Bewilligte Aktionen

Im Gegensatz zur Demo von Gegnern der Corona-Massnahmen, die am Samstag in Bern stattfinden soll, liegt für den Sitzstreik eine Bewilligung durch die Stadtbehörden vor. Die Organisatoren haben ein Schutzkonzept vorgewiesen und beteuert, sich an die geltenden Regeln wie Maskenpflicht oder Mindestabstände zu halten. (mb/pd)