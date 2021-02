Demokratische Gouverneure Andrew Cuomo und Gavin Newsom – Für ihre Corona-Politik gefeiert – und nun massiv in der Kritik Der eine soll Zahlen über Todesfälle in Altersheimen geschönt haben, der andere feierte trotz Kontaktbeschränkungen im Restaurant: Den demokratischen Gouverneuren von New York und Kalifornien droht politisches Ungemach. Alan Cassidy aus Washington

Für seine Pressekonferenzen erhielt er einen Emmy: Andrew Cuomo, Gouverneur von New York. Foto: Stefani Reynolds (Getty Images)

Er ist jetzt wieder zurück in den nationalen Schlagzeilen, aber nicht so, wie er sich das wünschen würde. Andrew Cuomo, Gouverneur des Bundesstaats New York, galt besonders zu Beginn der Corona-Pandemie vielen als Gegenpart zu Donald Trump. Während der US-Präsident die Krise kleinredete, sich in Selbstlob ergab und wie ein Quacksalber Wundermittel anpries, schien sich Cuomo davon wohltuend abzuheben.

Millionen von Amerikanern schalteten jeweils ein, wenn der Demokrat bei seinen täglichen Pressekonferenzen die neuesten Zahlen aus seinem Bundesstaat referierte, der im vergangenen Frühling zum Corona-Epizentrum der USA geworden war. Cuomo beschönigte im Gegensatz zu Trump nichts. Er referierte Tabellen und Grafiken, er redete nüchtern und direkt, er versuchte, den Menschen Mut zu machen, und nahm Anteil an ihrem Leid.

Die Bundespolizei ermittelt

Gelegentlich kippte das ins Überdrehte. Einmal tauchte Cuomo mit einer gigantischen Schaumstoffskulptur an einem Briefing auf, sie sollte für den Berg stehen, den die Einwohner von New York in der Corona-Krise erklommen hätten. Abends wurde er oft ins Studio von CNN geschaltet, in die Prime-Time-Sendung seines Bruders Chris. Dort versicherten sich die Cuomos ihrer Liebe und sprachen über die Pastarezepte ihrer Mutter.

All dies machte den Gouverneur zum Liebling vieler Medien. Manche Demokraten sinnierten darüber, ob sie nicht Cuomo anstelle von Joe Biden zu ihrem Präsidentschaftskandidaten machen sollten. Für seine Pressekonferenzen erhielt Cuomo sogar den Fernsehpreis Emmy.

Nun hat der Wind gedreht. Cuomo sieht sich massiver Kritik an seiner Corona-Politik ausgesetzt. Er soll die tatsächliche Zahl der Corona-Toten in Alters- und Pflegeheimen unterschlagen und das Parlament von New York darüber getäuscht haben. Einem demokratischen Abgeordneten, der ihn dafür kritisierte, soll Cuomo gedroht haben, er werde seine Karriere zerstören. Inzwischen ermittelt die Bundespolizei.

Keine Transparenz aus Angst vor Trump?

Am Anfang des Skandals steht eine Entscheidung des Gouverneurs aus den ersten Wochen der Pandemie. Am 25. März ordnete Cuomo an, dass Alters- und Pflegeheime an Covid erkrankte Patienten aufnehmen mussten, die aus einem Spital entlassen worden waren.

Laut Kritikern trug diese Entscheidung massgeblich zur Ausbreitung des Virus in den Heimen bei, was allerdings umstritten ist. Eine Studie des New Yorker Gesundheitsministeriums kam zum Schluss, dass es vor allem das Personal war, das die Bewohner der Heime ansteckte.

Sicher ist, dass das Virus dort ungebremst wütete. Von den mehr als 45’000 Corona-Toten im Bundesstaat waren 15’000 Heimbewohner. Das erfuhr die Öffentlichkeit jedoch erst nach einer im Januar veröffentlichten Untersuchung der demokratischen Justizministerin von New York. Diese wies nach, dass Cuomos Regierung Tausende von Heimbewohnern, die im Spital an Corona starben, schlicht nicht als Heimbewohner gezählt hatte.

Muss sich wohl einer Abstimmung über seine Absetzung stellen: Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien. Foto: San Francisco Chronicle via Getty Images

Dabei hatte es schon länger Fragen zu der Situation in den Heimen gegeben. Mitglieder des Landesparlaments in Albany hatten bereits im Sommer Daten von der Regierung angefordert. Doch Cuomo blockte ab. Eine seiner Mitarbeiterinnen räumte kürzlich vor Abgeordneten der Demokraten ein, dass dies politische Gründe hatte: Man habe die Zahlen zurückbehalten, weil man dem Justizministerium in Washington keine Munition für eine Untersuchung über Todesfälle in Heimen liefern wollte, die von Trump nur ausgeschlachtet worden wäre.

Seither steht gegen Cuomo der Vorwurf der Vertuschung im Raum. Cuomo weist das zurück. Es sei doch letztlich egal, ob ein Corona-Opfer im Spital gestorben sei oder im Heim, sagte er bei einer Pressekonferenz entnervt, und er rief: «Who cares?» Seine Kritiker hat das nicht beruhigt. Die Demokraten im Parlament machen sich daran, ihm die Sonderbefugnisse zu entziehen, die sie ihm zu Beginn der Pandemie erteilt hatten.

Im Restaurant gefeiert

Mit Problemen kämpft auch ein zweites Aushängeschild der Demokraten: Gavin Newsom. Der Gouverneur von Kalifornien war einer der Ersten, die früh einen harten Lockdown verhängten, was sich zunächst in relativ tiefen Fallzahlen niederschlug. Auch Newsom erhielt dafür viel mediales Lob. Im Sommer wurde Kalifornien aber selbst zum Hotspot, und spätestens als Newsom im November bei der Feier in einem teuren Restaurant erwischt wurde, die gegen Lockdown-Regeln verstiess, wurde die Kritik an ihm lauter.

Newsom wird sich nun ziemlich sicher einer Abstimmung über seine Absetzung stellen müssen, für die konservative Kritiker seiner Pandemie-Politik seit längerem Unterschriften sammeln. In Kalifornien sind für eine solche «recall election» 1,5 Millionen Unterschriften nötig. Laut den Organisatoren der Kampagne sind sie so gut wie beisammen.