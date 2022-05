Stefan Gubser in Langenthal – Für ihn sind Lesungen eine Herausforderung Der frühere «Tatort»-Kommissar tritt im Politdoku-Krimi «Die Geldwäscher» auf. Bei der Probe spricht der Schauspieler über den Reiz der Lesung. Brigitte Meier Beat Mathys (Fotos)

Bis 2019 spielte er im Schweizer «Tatort», jetzt verfolgt Stefan Gubser vermehrt eigene Projekte. In Langenthal tritt er zusammen mit Marlise Fischer auf. Fotos: Beat Mathys

Zwei Tische und zwei Stühle stehen auf der kleinen Bühne im Theater 49 in Langenthal. Bühnentechniker Volker Dübener setzt Marlise Fischer und Stefan Gubser ins richtige Licht. «Kalt», ruft der künstlerische Leiter Reto Lang, während er Wasser in die Gläser schenkt. «Er will immer kaltes Licht», sagt Schauspielerin Marlise Fischer schmunzelnd und beginnt zu lesen.