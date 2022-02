Berner Wahlen 2022: Casimir von Arx – Antipopulist mit Anspruch auf Perfektion Casimir von Arx (GLP) überlässt die Dinge nicht gern dem Zufall. Er findet immer Argumente – selbst für seine Chance, als Aussenseiter in die Berner Regierung gewählt zu werden. Bernhard Ott , Christian Pfander Fotograf

Nahe dem geografischen Mittelpunkt des Kantons Bern und eingemittet zwischen Land und Stadt posiert Regierungsratskandidat Casimir von Arx (GLP) in Bleiken bei Oberdiessbach.

Foto: Christian Pfander

Er möchte etwas Bedenkzeit, sagt Casimir von Arx. Der Fotohintergrund fürs Porträt will überlegt sein. Ein paar Tage später meldet sich der Kantonalpräsident der Grünliberalen zurück: Es ist nicht der Berner Rathausplatz oder der Bläuackerplatz in seiner Wohngemeinde Köniz. «Das Foto machen wir in der Nähe des Kantonsmittelpunktes in Bleiken bei Oberdiessbach», teilt er unter Hinweis auf die geografischen Koordinaten mit.

Ein Flair für Symbolik