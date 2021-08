Fährmann Daniel Glauser – Für ihn gibt es nur den Moment – und die Aare Daniel Glauser (60) erzählt in einem «Logbuch» von seinen Erlebnissen auf der Bodenackerfähre. Die Lektüre ist nicht überraschend, aber bezaubernd. Mirjam Comtesse

Fast wie ein Werbespot für den Beruf als Fäärimaa: Daniel Glauser auf der Bodenackerfähre in Muri. Foto: Nicole Philipp

Fährmann Daniel Glauser sitzt auf der Veranda des Fährhäuschens in Muri. Als die Glocke bimmelt, nimmt er seine Tasche mit Münz und Billetten und legt los. Mit routinierten Bewegungen steuert er die Bodenackerfähre über den Fluss, um die Gäste auf der anderen Seite abzuholen. Es ist warm, der Wind streichelt die Blätter in den Bäumen, die Aare fliesst relativ schnell und doch in beruhigender Regelmässigkeit unter dem Boot hindurch. Kurz: Man kann gar nicht anders, als die Überfahrt in vollen Zügen zu geniessen.

Natürlich, bei idealen Bedingungen ist eine Reise mit der Fähre ein Traum. Aber im Dezember? Die Bodenackerfähre ist schliesslich fast das ganze Jahr über bedient, nur im Februar macht das fünfköpfige Fähr-Team eine Woche Pause. «Mir gefällt jedes Wetter», sagt Daniel Glauser. «Je nachdem entsteht einfach eine völlig andere Stimmung.»