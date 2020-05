Köniz sucht Einnahmequellen – Für Hausbesitzer könnte es teurer werden Das überraschend gute Jahresergebnis sei trügerisch, warnen mehrere Könizer Parteien – und machen eine Erhöhung der Liegenschaftssteuer zum Thema. Christoph Albrecht

Die Gemeinde Köniz (im Bild der Innenhof des Gemeindehauses) steht vor finanzpolitischen Herausforderungen. Foto: Adrian Moser

In Köniz hat man sich mittlerweile daran gewöhnt, dass irgendwann im Frühling aus der Gemeindeverwaltung eine wenig erfreuliche Meldung kommt. Es ist jeweils der Moment, in dem das Rechnungsergebnis des Vorjahres bekannt gegeben wird. Und dieses wies in den vergangenen sieben Jahren immer ein Defizit aus.