Sportlerehrung in Thun – Für «grossartige Leistungen» geehrt und gefeiert Am Freitagabend ehrte die Stadt Thun im Congress Hotel Seepark 29 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie neun Teams.

Alle Sportlerinnen und Sportler, die am Freitagabend von der Stadt Thun geehrt wurden. Foto: Patric Spahni

«Ich bin sehr beeindruckt, welch grossartige Leistungen unsere Thuner Sportlerinnen und Sportler im letzten Jahr einmal mehr erbrachten. Euch allen gebührt grosses Lob und Dank. Wir sind stolz auf euch!» Mit diesen Worten eröffnete Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch am Freitagabend die 45. Sportler- und Sportlerinnen-Ehrung der Stadt Thun im Congress Hotel Seepark, wie die Stadt mitteilte.

Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch und Frank Heinzmann, Chef des Amts für Bildung und Sport, ehrten Schiedrichter Alain Bieri (r.) für seine Karriere. Foto: Patric Spahni

Die Liste der Geehrten Infos einblenden Stand-up-Paddle: Anna Tschirky. Segeln: Shana Burger, Jann Schüpbach, Christophe Burger. Wasserspringen: Michelle Heimberg, Valentina Bach. Bogenschiessen: Jennifer Friedrich, Sylvi Gasser, Bruno Minder, Christian Kauer, Hans-Peter Bigler, Werner Gasser. Modellflug: Christian Andrist. Leichtathletik: Lynn Beer, Linda Bichsel, Janik Stettler, Robin Oester, Rafael Zimmermann. Guilherme Ferreira Pires Teixeira Dos Santos. Triathlon: Raphael Schertenleib. OL: Judith Hofer, Andrin Meier, Lino Meier. Tennis: Delano Streich. Rhönrad: Laurin Gerber. Laufsport: Hans von Gunten, Silvia von Gunten. Sportklettern: Jann Spilker, Francesca Walther, Jonas Utelli, Liv Egli, Zoé Egli. Mannschaften – Curling: CC Thun Regio. Wasserball: Wasserballklub Thun. Segeln: Team TYC – Nilo Schärer und Joshua Richner, Team TYC – Liam Berger und Ikke Huber, Team TBSV & RCO Oberhofen (Nick und Bruno Zeltner, Silvan Zuppiger, Stefan Pulver). Leichtathletik: Team LV Thun, Kids Team LV Thun. Rollhockey: SC Thunerstern – Altherren (ab 32 J.), SC Thunerstern.

29 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie neun Teams erfüllten im letzten Jahr die Kriterien für eine Ehrung. Die Bandbreite der Sportarten war erneut gross und reichte vom Bogenschiessen und Modellflug über Leichtathletik, Tennis, Sportklettern bis hin zum Segeln und Stand-up-Paddeln (SUP). Insgesamt waren 17 verschiedene Disziplinen vertreten. Die Stadt Thun setzt sich seit vielen Jahren auch für die Nachwuchsförderung ein. So unterstützt sie junge Sportlerinnen und Sportler auf dem Weg in den Profisport. Am Freitagabend ehrte sie auch sieben Nachwuchstalente.

Frank Heinzmann und Katharina Ali-Oesch ehrten auch das Leichtathletik-Team LV Thun U-14. Foto: Patric Spahni

Ehrengast blickt zurück

Wie ansteckend Sport ist, zeigte sich daran, dass viele Familienmitglieder zusammen auf der Bühne standen, wie zum Beispiel die Geschwister Liv und Zoé Egli (Sportklettern) sowie Andrin und Lino Meier (Orientierungslauf) oder Tochter und Vater Silvia und Hans von Gunten (Laufsport). Der jüngste Geehrte ist der 9-jährige Leichtathlet Janik Stettler, der älteste der 78-jährige Läufer Hans von Gunten. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler kamen schon mehrmals in die Kränze. Zum ersten Mal dabei war etwa die junge Stand-up-Paddlerin Anna Tschirky, die im letzten Jahr auf dem Zürichsee gleich in allen drei Kategorien Schweizermeisterin wurde.

Zoé und Liv Egli sowie Jonas Utelli machten im Interview mit Moderatorin Janine Geigele Werbung für die Kletter-WM in Bern. Foto: Patric Spahni

Auf ein grosses Ereignis blickte Moderatorin Janine Geigele mit Zoé und Liv Egli sowie Jonas Utelli, die im August 2023 an der Sportkletter-WM in Bern teilnehmen werden. Einen Blick zurück warf der Ehrengast Alain Bieri. Der gebürtige Thuner war 15 Jahre lang Fifa-Schiedsrichter und pfiff auch Länderspiele. Seine Karriere startete er beim FC Rot-Schwarz, wo er als junger Schiedsrichterassistent jeweils mit der Linienrichterfahne hantierte.

Freiwillige und gute Seelen

An Sportanlässen und in Vereinen sind immer zahlreiche Freiwillige im Einsatz, ohne die vieles nicht möglich wäre. Auch sie ehrte die Stadt Thun. Gemeinsam mit der Energie Thun AG und Swiss Volunteers zeichnete das Amt für Bildung und Sport zwei Volunteers aus. Neu war in diesem Jahr die Kategorie «gute Seele im Verein».

Das Frauenteam des Wasserballklubs Thun erhielt eine Auszeichnung für ihren Cupsieg. Mit auf dem Bild: Frank Heinzmann und Katharina Ali-Oesch. Foto: Patric Spahni

Delano Streich, Schweizermeister Tennis U-12 Einzel und Doppel, sagte bei Moderatorin Janine Geigele, er wolle gerne die Nummer 1 im Tennis werden wie sein Vorbild Roger Federer. Foto: Patric Spahni

Lynn Beer (mit Katharina Ali-Oesch und Frank Heinzmann) wurde für den 1. Rang über 60 Meter Sprint in der Kategorie U-12 geehrt. Foto: Patric Spahni

Raphael Schertenleib erzählte im Interview mit Janine Geigele über das Erlebnis Iron Man Hawaii. Foto: Patric Spahni

Werner Gasser im Interview mit Janine Geigele. Er erzielte einen Weltrekord im Bogenschiessen. Foto: Patric Spahni

pd/hau

