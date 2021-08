Die Burgergemeinde Burgdorf investiert – Für frische Luft im Sommerhaus Der Landgasthof vor den Toren Burgdorfs wird für 1,85 Millionen Franken saniert. Die Arbeiten gehen mit einem Pächterwechsel einher. Susanna Fricke-Michel

Im Gasthof Sommerhaus wird gebaut. Von aussen wird er danach immer noch gleich aussehen. Foto: Beat Mathys

Auffallen wird vor allem das neue Dach, das der Landgasthof Sommerhaus erhält. 1,85 Millionen Franken investiert die Besitzerin, die Burgergemeinde Burgdorf, in die anstehende Sanierung. Aber nicht das Dach an sich ist der eigentliche Auslöser für die Renovation, sondern die Anlage, die gleich darunter eingebaut wird: das Lüftungssystem.

Die jetzige Anlage arbeite ungenügend, sagt Burgerrat Michael Bösiger. Sie sei in die Jahre gekommen. «Einige Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich, zudem wird eine Lüftung in einem Gastronomiebetrieb deutlich mehr beansprucht als in einem normalen Haushalt», sagt Bösiger, der auch Geschäftsführer der Giraudi und Partner Architekten AG ist. Die Firma ist vom Burgerrat für die Projektierung beauftragt worden.