Label für Thuner Barbershops – Für faire Arbeitsbedingungen im Coiffeurgewerbe Das Qualitätslabel der Stadt Thun für Coiffeurgeschäfte soll die Arbeitsbedingungen verbessern. Jetzt hat der Gemeinderat entschieden, das Label weiterzuführen.

Die Stadt Thun führt das Label für Barbershops und Coiffeurgeschäfte weiter. Foto: Sabina Bobst

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Bern und der Arbeitsmarktkontrolle Bern führte das Polizeiinspektorat der Stadt Thun vor einigen Jahren Kontrollen in Thuner Barbershops und Coiffeurgeschäften durch. «Dabei zeigten sich diverse Mängel und Verstösse gegen die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages (GAV)», schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung. Deshalb habe man im Sommer 2021 versuchsweise ein Qualitätslabel für Coiffeurbetriebe und Barbershops lanciert.

«Rund 60 Betriebe wurden mit dem Gütesiegel ausgezeichnet.» Jetzt hat der Gemeinderat beschlossen, das Label weiterzuführen. «Wir wollen uns weiterhin für bessere und faire Arbeitsbedingungen im Coiffeurgewerbe einsetzen», so Gemeinderat Peter Siegenthaler. Bei einer Umfrage der Stadt hatte sich die Mehrheit der Betriebe für eine Weiterführung ausgesprochen.

Transparenz für Kundinnen und Kunden

«Da das Coiffeurgewerbe zu den bewilligungsfreien Branchen gehört, beschränkt sich die Kompetenz der Stadt auf die Preisbekanntgabevorschriften sowie Ruhe und Ordnung», heisst es in der Mitteilung. «Kontrollen und Sanktionen, zum Beispiel gegen Verstösse des GAV, obliegen anderen Behördenstellen.» Deshalb könne das städtische Label weiterhin ausschliesslich aufgrund einer freiwillig ausgefüllten Selbstdeklaration mit zusätzlichen Nachweisen vergeben werden.

«Die Betriebe versichern mit ihrer Unterschrift, die GAV-Bestimmungen und Mindestlöhne einzuhalten, keine Mitarbeitenden illegal zu beschäftigen, Sozialversicherungsprämien korrekt abzurechnen und Einnahmen korrekt zu deklarieren und zu versteuern.» Die ausgezeichneten Betriebe könnten sich so von der Konkurrenz abheben und schafften die nötige Transparenz für Kundinnen und Kunden. «Die Kundschaft erkennt die ausgezeichneten Betriebe anhand des entsprechenden Aufklebers der Stadt Thun.»

Label beantragen bis zum 14. Oktober

Das 2021 ausgestellte Label behält seine Gültigkeit noch bis Ende 2022. «Eine Erneuerung bzw. Neuausstellung des Labels für die Jahre 2023/24 können die Betriebe jetzt beim Polizeiinspektorat der Stadt Thun beantragen.» Nach erfolgreicher Prüfung der Unterlagen durch das Polizeiinspektorat würden die Betriebe das Label kostenlos zusammen mit dem Aufkleber erhalten. «Es ist zwei Jahre gültig.» Das Polizeiinspektorat behalte sich vor, die gemachten Angaben «im Rahmen von Stichprobenkontrollen» zu überprüfen. «Wenn die Voraussetzungen für das Label nicht eingehalten werden oder nicht mehr gegeben sind, wird dieses entzogen.»

PD/sgg

