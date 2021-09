Kandersteger Politik – Für einmal nicht nur stille Wahlen Sieben Personen kandidieren um die sechs Sitze im Gemeinderat. Damit gibt es in Kandersteg wieder einmal eine «richtige» Wahl.

Auf die Legislatur 2022–24 hin stehen in Kandersteg Ersatz- und Erneuerungswahlen an. Für die sechs Gemeinderatssitze sind bei der Gemeindeverwaltung sieben Wahlvorschläge eingegangen. Um ein Mandat kandidieren die Bisherigen Sebastian Bichsel, Sara Loretan, Verena Packmor-Grossen und Franziska Klopfenstein-Ryter (alle parteilos).

Neu ins Rennen steigen Jaclyn Lubrano (parteilos), Willy Minnig (FDP) und Heinz Steiner (parteilos). Nicht mehr zur Wahl stellen sich Reinhard Höllstin (parteilos) und Selina Kämpfer (Junge GLP), die dem Gemeinderat erst seit vergangenem Juli angehören. Die Wahl findet an der Gemeindeversammlung vom 19. November statt.

Am 19. November entscheidet die Kandersteger Bevölkerung im Gemeindesaal, wie sich der Gemeinderat künftig zusammensetzt. Foto: Karin von Kaenel

Die restlichen Ämter werden in stillen Wahlen vergeben, weil jeweils just so viele Wahlvorschläge eingegangen sind, wie Mandate zu vergeben sind. Damit bleibt Barbara Jost-Schrepfer (parteilos) Gemeindepräsidentin, René François Maeder (Die Mitte) amtiert weiterhin als Gemeinderatspräsident.

Die Schulkommission setzt sich künftig aus Rudolf Allenbach (bisher) und Franziska Künzi zusammen (beide parteilos). Der Rechnungsprüfungskommission gehören auch künftig Brigitte Hari, Andrea Jost und Tina Turner an (alle parteilos).

PD/nik

Fehler gefunden?Jetzt melden.