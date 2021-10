Neue Steuerabzüge für Firmen – Für einige Glückliche wird Bern zum Steuerparadies Unternehmen mit viel Forschung und vielen Patenten bezahlen im Kanton Bern jetzt deutlich weniger Steuern. Adrian Hopf-Sulc

Die neuen Steuerrabatte belohnen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten – so auch bei der Firma Ypsomed in Burgdorf. Foto: Iris C. Ritter

Wer den Kanton Bern wegen der hohen Steuern verlassen will, hat die Qual der Wahl: In 22 Kantonen sind die Einkommenssteuern tiefer als in Bern (und nur in der Waadt, Basel-Landschaft und Genf höher). Unternehmen haben es noch leichter: Sie würden in jedem anderen Kanton weniger Gewinnsteuern zahlen als in Bern. Während in Bern 21 Prozent des Gewinns an den Staat fliessen, sind es beim Spitzenreiter Zug weniger als 12 Prozent.

Doch dieser markante Unterschied gilt nicht mehr für alle Firmen. Eine neue Aufstellung des Steuerberatungsunternehmens KPMG und des bernischen Handels- und Industrievereins berücksichtigt die seit 2020 geltenden Steuerrabatte für Forschung und Entwicklung sowie für Patente. Und siehe da: Berner Unternehmen, die diese neuen Rabatte voll ausschöpfen, müssen gerade noch 12,2 Prozent ihres Gewinns an den Fiskus abliefern.