Tipps von der Chefärztin – Für einen guten Schlaf im Alter Fast die Hälfte aller Menschen über 65 Jahren kämpft mit schlechtem Schlaf oder Schlafproblemen. Warum ist das so? Und was kann man für einen guten Schlaf im Alter tun? Godi Huber

Menschen über 65 leiden oft unter Schlaflosigkeit oder schlechtem Schlaf. Foto: Getty Images/iStockphoto

Leo Matt* ist seit kurzem pensioniert. Die Abschiedsfeier ist Geschichte, Matt schraubt die Aktivitäten spürbar zurück, will sich von den Strapazen in der Arbeitswelt erholen. Doch in der Nacht klappt es plötzlich mit dem Schlaf nicht mehr. Der Pensionär kommt ins Grübeln, bleibt an scheinbar banalen Dingen hängen, schläft schlecht oder gar nicht.

Lena Frisch* ging auch im hohen Alter noch munter durchs Leben. Bis sie die Krankheit und der Tod des Partners aus der Bahn werfen. Der Schlaf, vorher kein Thema, will sich nicht mehr richtig einstellen. Und je mehr er ausbleibt, desto schlechter fühlt sich Frisch in der Nacht und auch am Tag, ein Teufelskreis beginnt.