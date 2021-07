Ein Käserehepaar erzählt – Für einen allein war das nichts Ernst und Verena Wyss haben in den 1960er-Jahren die Käserei Hindelbank übernommen. Sie hatten wenig Freizeit und viel Handarbeit zu erledigen. Cornelia Leuenberger

Verena und Ernst Wyss im Garten ihres Hauses. Die Käserei haben sie lange hinter sich gelassen, sie erinnern sich aber gerne an diese Zeit. Foto: Manuel Lopez

Lange Arbeitstage, wenig Freizeit, kaum Ferien: Wenn Verena und Ernst Wyss über ihre Jahre in der Käserei Hindelbank berichten, könnte man meinen, sie hätten ein schweres Los gehabt. Aber weit gefehlt: «Wir hatten eine sehr gute Zeit», sind sich die beiden einig. Während sie erzählen, fallen diese sechs Worte immer wieder. Sie waren mit Begeisterung dabei, aller Mühen zum Trotz.

25 Jahre alt waren die beiden, als sie die Käserei in Hindelbank übernahmen. Ernst Wyss war mitten in der Meisterprüfung, den praktischen Teil hat er an seiner neuen Wirkungsstätte abgelegt. Überhaupt ging alles sehr schnell, damals im April 1963. Am Morgen war noch ihr Vorgänger vor Ort, über den Tag zogen Ernst und Verena Wyss in die Wohnung über der Käserei, und am Abend stand der neue Käser bereit, um die Landwirte zu begrüssen – und die erste Milch anzunehmen.