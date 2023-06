Grindelwalder Chaletbesitzer – Für eine neue Verkehrsführung und gegen höhere Kurtaxen Die Mitglieder des Vereins Chalet- und Wohnungsbesitzende Grindelwald äusserten sich kritisch gegenüber höheren Kurtaxen, die überwiegend Touristen zugutekämen. Gleichzeitig war auch eine südliche Umfahrung des Dorfes Thema. Samuel Günter

Wie könnte Grindelwald attraktiver werden? Mit dieser Frage befassten sich die Mitglieder des Vereins Grindelwalder Chalet- und Wohnungsbesitzende (VCWG). Die Verkehrsführung stand dabei im Zentrum. Foto: Bruno Petroni

In Zukunft soll eine südseitige Umfahrung die Verkehrssituation in Grindelwald beruhigen. Diese Idee stellte Vizepräsident Alfred Brand an der Hauptversammlung des Vereins Grindelwalder Chalet- und Wohnungsbesitzende (VCWG) vor. Er präsentierte Ideen, wie das Gletscherdorf attraktiver werden könnte, die in seit 2018 stattfindenden Gesprächen zwischen dem Verein, dem Handels- und Gewerbeverband und der Gemeinde entstanden sind, wie der VCWG in einer Mitteilung schreibt.