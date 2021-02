Chick Corea und Gstaad – «Für ein Gedenkkonzert sind wir nicht prädestiniert» Der Tod der Jazzlegende Chick Corea hat Auswirkungen aufs Gstaad Menuhin Festival, wo er am 25. Juli hätte auftreten sollen. Ein Gedenkkonzert ist nicht vorgesehen. Svend Peternell

Jazzpianist und Komponist Chick Corea (1941–2021) im Jahr 2017 am North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Foto: Paul Bergen/Redferns/Getty Images

«Der Auftritt von Chick Corea stand schon seit mehreren Jahren auf meiner Wunschliste», sagt Christoph Müller. Nun hat der Tod der grossen Jazzlegende, die am 12. Juni 80 geworden wäre, dem Artistic Director des Gstaad Menuhin Festival und allen Anhängern des US-Stars diesen Plan durchkreuzt.

Corea hatte eine grössere Tournee zu seinem 80. Geburtstag geplant. Wir wären die einzige Station in der Schweiz gewesen.» Christoph Müller, Intendant des Gstaad Menuhin Festival

Denn diesen Sommer wäre es erstmals so weit gewesen. Am 25. Juli hätte der US-Musiker im Rahmen von Todays Music im Gstaader Festivalzelt vor einer reduzierten Zahl von Corona-bedingt 700 (statt möglichen 1800) Zuschauern auftreten sollen. Zusammen mit Carlitos del Puerto am Bass und Marcus Gilmore am Schlagzeug.