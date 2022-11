Finanzen in Oberdiessbach – Für ein ausgeglichenes Budget müssen die Steuern rauf Die geplanten Investitionen werfen bereits erste Schatten voraus: Der Gemeinderat will die Steuern in Oberdiessbach erhöhen.

Das Gesicht der Primarschule (rechts), des Geissbühlerhauses (hinter dem grossen Baum in der Bildmitte) und der Wiese im Vordergrund wird sich bald verändern – mit Folgen für die Gemeindefinanzen. Foto: Patric Spahni

Der Gemeinderat kündigte es bereits an der Gemeindeversammlung im letzten Dezember an, als er den Finanzplan für die kommenden Jahre präsentierte: Will die Gemeinde ausgeglichene Rechnungen, ist per 2023 eine Steuererhöhung von 1,54 auf 1,64 nötig. Nun macht er Ernst. In einer Medienmitteilung kündigt der Gemeinderat an, der Gemeindeversammlung, die am 12. Dezember stattfindet, ein Budget für das Jahr 2023 vorzulegen, das neu auf einem Steuerfuss von 1,64 Einheiten basiert.

Der Rat rechnet damit, dass so der allgemeine, durch Steuern finanzierte Haushalt «voraussichtlich» ausgeglichen abschliessen wird. Dies, weil der prognostizierte Ertragsüberschuss von 23'050 Franken vollumfänglich für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden müsse. Das Budget rechnet mit einem voraussichtlichen Gesamtaufwand von 22,48 Millionen Franken.

Strom und Wasser werden teurer

Mit Ausnahme der Stromtarife, welche durchschnittlich um 43 Prozent steigen, und der Grundgebühr bei der Wasserversorgung Bleiken, die glatt verdoppelt werden müsse, blieben die übrigen Gebührenansätze unverändert, schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Der Bilanzüberschuss der Gemeinde – das Eigenkapital – betrage derzeit rund 7,8 Millionen Franken. Mit Einbezug der gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen budgetiert der Gemeinderat im Gesamthaushalt mit einem Defizit von 512’300 Franken.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von insgesamt 2,94 Millionen Franken geplant, welche vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Davon betreffen 0,96 Millionen Franken die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung, Elektrizitätsversorgung und Feuerwehr. 1,98 Millionen Franken sind für Investitionen im allgemeinen Haushalt vorgesehen, der grösste Teil ist für die Sanierung und Umgestaltung von Gemeindestrassen und in den Bereichen Volksschule und Kultur geplant.

Infos zum Grossprojekt

Der Finanzplan 2023 bis 2027 rechne ab 2023 durchwegs mit einer Steueranlage von 1,64, schreibt der Gemeinderat. Die Erfolgsrechnung im allgemeinen Haushalt kann in den Jahren 2023 und 2024 gestützt auf die heutigen Erkenntnisse noch ausgeglichen abgeschlossen werden. Insgesamt sind in der Planperiode Nettoinvestitionen in der Höhe von 32,1 Millionen Franken vorgesehen.

Rund die Hälfte davon entfällt auf die Modernisierung der Primarschule, den Aus- und Umbau des Geissbühlerhauses und den Neubau einer Mehrzweckhalle. Details zum Projekt will der Gemeinderat an einem Infoabend am 14. November um 19.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule präsentieren.

