Republikaner in den USA – Für Donald Trump gibt es nur noch ein Thema Eigentlich haben die Republikaner beste Chancen, bei den Midterms zu gewinnen. Doch die Besessenheit des ehemaligen Präsidenten mit der angeblich gestohlenen Wahl stellt die Partei vor Probleme. Hubert Wetzel aus Washington

Bringt seine Partei in eine Zwickmühle: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Foto: Evan Vucci (Keystone)

Die Prognosen sind nicht schlecht für die Republikaner. «Is a Democratic Wipeout Inevitable?», fragte vor einigen Tagen die linksliberale Zeitschrift «The Atlantic», die auf diese Frage wohl gerne mit Nein geantwortet hätte. Nein, eine schwere Niederlage der Demokraten bei der Kongresswahl im November 2022, die zum Verlust der Mehrheiten in Senat und Abgeordnetenhaus führt, ist nicht unausweichlich. Aber leider, so der Artikel, ist sie doch recht wahrscheinlich.

Für die Republikaner, die 2018 ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus verloren haben und 2021 die im Senat, wäre eine Rückkehr an die Macht im Kongress ein Triumph. Und die politische Wetterlage ist günstig für die Partei: Die Umfragewerte von Präsident Joe Biden sind mau, die Demokraten zanken sich untereinander, die Corona-Pandemie schwelt weiter, die Inflation steigt, die Wirtschaft kommt nicht wirklich in Schwung – diese Liste der Faktoren, die den Republikanern in die Hände spielen, liesse sich fortsetzen.