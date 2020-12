Kritik von SP-Grossrätinnen – Für digitale Sessionen fehlt noch immer die rechtliche Basis Der Kanton Bern hat es nach dem ersten Lockdown verpasst, Voraussetzungen für ein digitales Treffen des Grosssen Rates zu schaffen. Chantal Desbiolles

Die Sessionen des Kantonsparlaments finden physisch und in Bern statt: So will es die Verfassung. Diese Bestimmung lässt sich nicht kurzfristig ausser Kraft setzen oder ändern. Foto: Beat Mathys



Was in vielen Unternehmen und Büros mittlerweile Normalität ist, gilt nicht für den Berner Grossrat: Seine 160 Mitglieder versammeln sich während der Sessionen nicht in digitalen Räumen, sondern treffen sich weiterhin physisch. Auch die Wintersession während der letzten beiden Wochen fand in der Festhalle auf dem Berner Expo-Areal statt. Dass die Pandemie auch das Parlament erreichen werde, damit habe man gerechnet, sagt Grossratspräsident Stefan Costa (FDP). Aus diesem Grund seien die Finanzgeschäfte an den Anfang gelegt worden: Über das Budget des Kantons sollte der Grosse Rat unbedingt entscheiden können. Die Session abbrechen zu müssen, das habe man auch in Betracht gezogen.